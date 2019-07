FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Vorlagen aus Asien schwappen am Montagmorgen nach Europa und bremsen die Stimmung. In Asien geben die Indizes deutlich nach, gedrückt von gebremsten Zinssenkungsspekulationen in den USA nach den starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Diese Faktoren hatten bereits zum Wochenschluss in Europa und an der Wall Street Verluste beschert.

Der DAX stagniert bei 15.572 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 bewegt sich mit 3.527 Zählern praktisch nicht. Im Mittelpunkt steht die Deutsche Bank, nachdem sie am Wochenende eine massive Umstrukturierung angekündigt hat. Etwas gestützt wird der Markt von der deutschen Produktion im Mai. Nach den schwachen Auftragszahlen vom Freitag hätten schlechte Daten die Hoffnung auf eine Verbesserung der Konjunktur weiter bremsen können. Doch mit einem Plus von 0,3 Prozent auf Monatssicht wurde die Markterwartung getroffen. Daneben könnte der Sentix-Konjunkturindikator Aufschluss geben, wie es um die Konjunkturerwartungen in Deutschland derzeit bestellt ist.

Der klare Wahlsieg der Konservativen in Griechenland dürfte den griechischen Aktienmarkt weiter stützen. "Eine Attacke auf die Jahreshochs ist drin", sagt ein Marktteilnehmer. Das gelte vor allem für den Fall, dass die Konservativen ohne Koalitionspartner regieren könnten. Möglich macht es das Wahlsystem, das der stärksten Partei zusätzliche Mandate beschert.

Anleger feiern Befreiungsschlag der Deutschen Bank

Auf Unternehmensseite steht der Tag klar im Zeichen der Deutschen Bank. Diese hat sich am Wochenende zu ihrer lange herbeigesehnten Restrukturierung geäußert. Diese fällt radikal, aber auch teuer aus. "Das gibt einen Short-Squeeze", sagt ein Marktteilnehmer. Der Positionsanpassungsbedarf sei groß, weil viele Marktteilnehmer mit einer Kapitalerhöhung gerechnet hätten. Diese komme nun aber nicht. "Zudem ist die Umstrukturierung stärker und größer als erwartet", sagt er.

So würden in die "Bad Bank" über 70 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingebracht, sein Haus habe bisher mit 50 Milliarden gerechnet. Positiv sei auch, dass die hohen Kosten von 7,4 Milliarden Euro bereits zur Hälfte im zweiten Quartal bilanziert würden. Allerdings wird im Handel darauf verwiesen, dass der Konzernumbau die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung ausmache und damit nicht gerade billig sei. Während die Deutsche Bank selbst ohne eine Kapitalerhöhung auskommen will, schließen die Analysten der Citigroup diese nicht gänzlich aus. Die Anleger konzentrieren sich auf das Positive, der Kurs steigt um 2,7 Prozent und kommt damit von seinen ganz frühen Hochs schon wieder zurück.

Die Sodexo SA hat den Umsatz in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahres gesteigert. In den verbleibenden drei Monaten werde das Wachstum aber moderater ausfallen, erwartet der Cateringanbieter aus Paris. Der Kurs gibt mit dem schwachen Ausblick 3,1 Prozent nach.

Fuchs Petrolub geben 2,0 Prozent ab. Der Schmierstoffhersteller wird wegen der schwachen Autokonjunktur seine Prognosen nicht erreichen. Washtec brechen um 13,9 Prozent ein. Auch der Waschanlagenhersteller hat eine Gewinnwarnung ausgegeben. Noch im März hatte sich das Unternehmen äußerst zuversichtlich geäußert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.527,76 -0,01 -0,22 17,54 Stoxx-50 3.220,29 -0,05 -1,74 16,67 DAX 12.573,60 0,04 5,07 19,08 MDAX 25.971,97 0,16 41,84 20,31 TecDAX 2.930,44 0,19 5,55 19,60 SDAX 11.493,05 0,25 28,36 20,86 FTSE 7.557,75 0,06 4,61 13,01 CAC 5.594,88 0,02 1,17 18,27 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 -0,01 -0,62 US-Zehnjahresrendite 2,02 -0,02 -0,66 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:57 Uhr Fr., 18.18h % YTD EUR/USD 1,1226 -0,02% 1,1230 1,1222 -2,1% EUR/JPY 121,61 -0,11% 121,61 121,82 -3,3% EUR/CHF 1,1122 -0,08% 1,1119 1,1131 -1,2% EUR/GBP 0,8971 +0,10% 0,8962 0,8972 -0,3% USD/JPY 108,34 -0,09% 108,30 108,54 -1,2% GBP/USD 1,2515 -0,11% 1,2530 1,2509 -2,0% Bitcoin BTC/USD 11.448,50 -0,71% 11.466,25 11.195,25 +207,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,70 57,51 +0,3% 0,19 +21,2% Brent/ICE 64,33 64,23 +0,2% 0,10 +16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.407,37 1.399,18 +0,6% +8,20 +9,7% Silber (Spot) 15,08 15,00 +0,5% +0,08 -2,7% Platin (Spot) 813,05 809,50 +0,4% +3,55 +2,1% Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,1% -0,00 +0,5% ===

