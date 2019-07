Deutsche Börse-Calls mit 132%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) seit Jahren in eine Rally, die am 11.6.19 bei 129,15 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt verzeichnete. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase erreichte die Aktie am Ende der Vorwoche bei 130,70 Euro einen Höchststand und beschloss die Handelswoche bei 129,15 Euro. Verbleibt die Aktie oberhalb von 126,70 Euro, dann könnte sie wieder das bei 136,32 Euro liegende Allzeithoch anpeilen. Unterhalb von 126,70 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings wieder verschlechtern.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 127,85 Euro dem positiven Szenario eines Kursanstieges auf bis zu 136,32 Euro den Vorzug geben möchte, könnte nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 1, ISIN: DE000GA4ZF69, wurde beim Deutsche Börse-Kurs von 127,85 Euro mit 0,575 - 0,582 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie im spätestens einem Monat auf 136,32 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,15 Euro (+98 Prozent) steigern.

Call-Optionsschein mit Basispreis und KO-Marke bei 132 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HX30175, wurde beim Deutsche Börse-Aktienkurs von 127,85 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro quotiert.

Legt die Deutsche Börse-Aktie in spätestens einem Monat auf 136,32 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,58 Euro (+132 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 119,6165 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 119,6165 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP81Q06, wurde beim Deutsche Börse-Aktienkurs von 128,15 Euro mit 0,87 - 0,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 136,32 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,67 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de