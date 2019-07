Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads sind in einen klaren Sinkflug übergegangen, so die Analysten der National-Bank AG.Gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe hätten sie zuletzt die Marke von 50 Basispunkten unterschreiten können. Vor dem Hintergrund der Kombination eines zumindest robusten Konjunkturverlaufs und einer historisch beispiellosen monetären Expansion dürften die Spreads weiter fallen. Das nächste Ziel dürfte die Marke von 40 Basispunkten sein, die könnte aber noch nicht der Endpunkt der Entwicklung sein. Die Analysten der National-Bank AG erwarten bis auf weiteres ein Absinken der Spreads auf 40 Basispunkte. (Ausgabe vom 05.07.2019) (08.07.2019/alc/a/a) ...

