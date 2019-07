Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zum Wochenschluss deutliche Verluste und wurde im Tief bei 172,99 gehandelt - geschwächt von einem robusten US-Arbeitsmarktbericht, so die Analysten der Helaba.Der seit Mai bestehende Aufwärtstrend sei jedoch intakt. Die Unterstützungslinie verlaufe heute bei 173,15. Die quantitativen Indikatoren im Tageschart würden auf eine fortgesetzte Korrektur schließen lassen. Skeptisch würden die überkaufte Marktlage und negative Divergenzen stimmen. Verluste würden am Trend und dem Tief vom Freitag auf Haltemarken treffen. Bei einem Bruch würden Verluste bis zur Zone 172,26/47 drohen. Auf erste Widerstände stoße der Future am Allzeithoch bei 174,05 sowie bei 174,41. Die Trading-Range liege zwischen 173,00 und 174,00. ...

