Die Aktien der italienischen Atlantia (WKN: 913220) haben in den letzten Wochen ihre Achterbahnfahrt wieder aufgenommen. Autostrade per l'Italia (ASPI), an der Atlantia eine 88-prozentige Beteiligung hält, besitzt die Lizenz zum Betrieb der Autobahn in Genua, wo es vor gut einem Jahr zu dem tragischen Brückeneinsturz kam. Die italienische Regierung hält ASPI dafür verantwortlich und will die landesweiten Lizenzen zum Betrieb von Autobahnen zurücknehmen. Nach Aussagen der Regierung sollte dies ohne Kom. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...