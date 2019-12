Achterbahnfahrt im DAX geht weiter - MTU weiter Aufwind

Nach dem deutlichen Kursanstieg am Mittwoch, ging es im DAX am heutigen Donnerstag wieder nach unten. Die zwischenzeitliche gute Laune im Handelsverlauf konnte nicht bis zum Abend gehalten werden.

Das war heute los. Die Achterbahnfahrt der Aktienmärkte setzte sich angesichts fehlender Impulse vom Handelsstreit weiter fort. Donald Trump steht mit dem Impeachment-Verfahren gegen ihn im Fokus, weshalb die anderen Themen nicht hervorstechen können. Auch der Generalstreik in Frankreich sorgt nicht gerade für gute Laune bei den Investoren, denn Frankreich galt zuletzt als treibende Kraft in der Eurozone. Der DAX schloss in diesem Umfeld daher mit einem Abschlag von Minus 0,65 Prozent.

Das waren die Tops & Flops. Größter Gewinner im DAX war der Turbinenhersteller MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Nachdem das Unternehmen am Dienstag einen Streit mit dem Konkurrenten Safran beigelegt hatte, richtet sich der Blick nun auf die gemeinsame Entwicklung eines europäischen Jet-Triebwerks. Die MTU-Aktie gewann zeitweise 3,5 Prozent hinzu und ging mit einem Plus von 2,41 Prozent aus dem Handel.

