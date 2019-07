Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hapag-Lloyd von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 28,60 auf 30,00 Euro angehoben. Die Aktie sei im laufenden Jahr bereits um 85 Prozent gestiegen, während sich die durchschnittlichen Gewinnschätzungen des Marktes kaum verändert hätten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei die Aktie zu teuer geworden für ein Unternehmen, das nicht einmal seine Kapitalkosten verdiene, begründete er sein neues Votum. Seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021 schraubte der Experte aber nach oben./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 03:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-08/10:17

ISIN: DE000HLAG475