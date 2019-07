Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Paukenschlag in Form eines Aufwärtsgaps (12.408 zu 12.484 Punkte) starteten die deutschen Standardwerte in die letzte Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Aus dieser Kurslücke könnten Anleger zwei Erkenntnisse ziehen: Erstens sei damit der Sprung über die alten Jahreshochs bei 12.436/38 Punkten gelungen und zweitens habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) diese Kurslücke während der gesamten Woche verteidigen können. ...

