Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Washtec nach einer Gewinnwarnung von 82,50 auf 74,00 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des verbleibenden Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Der vorübergehende Rückschlag eröffne eine gute Einstiegsmöglichkeit bei den Aktien des Waschanlagen-Spezialisten, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Einige wichtige Kunden hätten sich zuletzt wohl mit endgültigen Projektgenehmigungen zurückgehalten, was allerdings nur vorübergehend sein sollte./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 08:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 08:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-07-08/10:33

ISIN: DE0007507501