Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Safran von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 137 auf 143 Euro angehoben. Analyst Chris Hallam begründete in einer am Montag vorliegenden Studie die Abstufung mit der jüngst überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie. Mittelfristig biete der Triebwerksbauer allerdings weiterhin ein attraktives Profil mit wachsenden Gewinnen und Barmitteln, weshalb der Experte mit seinen Prognosen sogar über dem Ausblick des Managements liegt. Ein wichtiger Gewinntreiber sei hier das wachsende Wartungsgeschäft./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 17:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN FR0000073272

AXC0079 2019-07-08/10:33