Kurssprung bei den Aktien der Deutschen Bank: Die Papiere steigen zu Wochenbeginn um vier Prozent. Wie am Sonntag bekannt wurde, will der Konzern mit einem drastischen Umbau einen Neuanfang beschreiten. Im 2. Quartal gab es einen Milliardenverlust. Die Maßnahmen werden tiefeinschneidend sein und kommen bei den Anlegern gut an. Was der Chart dazu...

Den vollständigen Artikel lesen ...