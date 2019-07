Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet von 50 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit in puncto Geschäftsmodell nach dem Erwerb von 5G-Mobilfunkfrequenzen durch die Tochter 1&1 Drillisch sei groß, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings schienen mögliche Kosten bereits über Gebühr im Aktienkurs eingepreist zu sein./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 08:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 08:21 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-07-08/10:33

ISIN: DE0005089031