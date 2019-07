Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für weltweite Aktieninvestments ist aus Sicht der US-Investmentbank Morgan Stanley gegenüber anderen Anlageklassen aktuell ungünstig. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die kommenden drei Monate, schrieb der Marktstratege Andrew Sheets in einer am Montag vorliegenden Studie.

Durch den Abbau der Gewichtung in den USA und den Schwellenländern falle die Aktienpositionierung insgesamt auf den niedrigsten Stand seit 2014, so der Experte weiter. Regional bevorzugt er den europäischen Markt und Japan. Freiwerdende Mittel verschiebt Sheets in Anleihen der Schwellenländer und japanische Staatsanleihen.

Eine Gefahr für seine skeptische Haltung sieht der Experte in der weiteren Lockerung der Geldpolitik der Notenbanken. Allerdings seien die Erwartungen an Zinssenkungen bereits sehr hoch und schwächere Konjunkturdaten könnten die Freude der Anleger trüben./ag/mis

