Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Renault von 115 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Autobauer enttäusche seit geraumer Zeit und dürfte schwache Halbjahreszahlen vorlegen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr und darüber hinaus sollte sich die Gewinnentwicklung dank neuer Modelle aber wieder bessern. Dennoch reduzierte er seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2019 und 2020 um 22 beziehungsweise 15 Prozent. Für die Aktie sieht der Experte keinen unmittelbaren Kurstreiber, hält das Papier aber für zu günstig, um es zu ignorieren./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-08/11:01

ISIN: FR0000131906