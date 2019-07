Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Wichtigste Frage in der nächsten Bilanzsaison werde bei der Software AG sein, ob die durch den Vertriebsumbau bedingte Schwäche vom Jahresbeginn sich fortgesetzt habe, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Um die eigenen Jahresziele zu erreichen, brauche das Unternehmen eine Verbesserung im zweiten Quartal./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-07-08/11:04

ISIN: DE000A2GS401