Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Zentralbankchef Murat Cetinkaya seines Amtes enthoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das präsidiale Dekret benenne den bisherigen Vizechef Murat Uysal zum Gouverneur. Ein Grund für Cetinkayas Abberufung ein Jahr vor Ende seiner vierjährigen Amtszeit sei darin nicht genannt worden. Die Entscheidung werde bei zahlreichen Anlegern Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank erhöhen. Zugleich würden Marktteilnehmer nach dieser Personalentscheidung übereilte Senkungen des aktuellen Leitzinses von 24% befürchten. Nach dem jüngst langsameren Inflationsanstieg hätten zahlreiche Anleger bereits auf Zinssenkungen der Türkischen Notenbank im Juli spekuliert. Auf die veränderte Nachrichtenlage reagiere die Lira dennoch mit spürbaren Kursverlusten, wobei der US-Dollar über 5,70 TRY gestiegen sei. Per Ende 2019 würden die Analysten Kurse von 6,50 TRY je USD und 7,15 TRY je EUR erwarten. (08.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...