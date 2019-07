Wien (www.anleihencheck.de) - Ungarns größte Bank ist vergangene Woche auf Roadshow, um ihre erste Tier 2 EUR-Anleihe zu vermarkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Abhängig von den Marktbedingungen strebe der Emittent eine Benchmarkemission in einem RegS Format mit zehn Jahren Laufzeit und einer ersten Kündigungsmöglichkeit (Call) nach fünf Jahren an. Dies zusätzliche regulatorische Kapitalgenerierung werde durch die Geschäftsausweitung von OTP durch Akquisitionen im CEE-Raum benötigt. OTP habe 2018/19 eine Übernahme von sechs Tochterbanken der Societe Generale mit einem Gesamtaktiva Volumen von fast EUR 8 Mrd. abgeschlossen bzw. vereinbart. Damit weite sich die Präsenz von OTP von zuvor neun auf zwölf Länder aus, während das Management offen für weitere anorganische Wachstumschancen bleibe. Es werde erwartet, dass die bevorstehende Anleihe von Moody's ein Rating von Ba1 erhalte. (News vom 04.07.2019) (08.07.2019/alc/n/a) ...

