Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton lanciert seine ersten passiven ETFs in Europa, so die Experten von Franklin Templeton.Hierbei handle es sich um vier nach Marktkapitalisierung gewichtete Länder-ETFs für Brasilien, China, Korea und Indien. Franklin Templeton investiere seit 1987 in Schwellenländer, wo die Firma aktuell rund 150 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern veranlagt habe. ...

