Honda äußert Interesse am Einstieg in die Formel E und hat bereits erste Gespräche mit Serienchef Alejandro Agag geführt. Ein Einstieg von Honda in die elektrische Rennserie kommt aber voraussichtlich frühestens zur Saison 2020/21 infrage. Zunächst will Honda sich auf die Formel 1 konzentrieren. Japan ist ein wichtiger Markt für Elektrofahrzeuge. In der Formel E ist mit Nissan jedoch nur ein japanischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...