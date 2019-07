Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 18 auf dividendenbereinigte 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es sei zu früh für Begeisterungstürme, nachdem sich der Werbemarkt zuletzt nur leicht erholt habe, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie vor den Quartalsberichten der in Deutschland aktiven TV-Konzerne. Bei ProSiebenSat.1 hätten Investitionen im zweiten Quartal deutlich stärker belastet als zum Jahresauftakt. Für das Gesamtjahr bleibt Johnen mit Blick auf die unter den Konzernzielen liegenden Markterwartungen gelassen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2019 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

