Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RTL von 55 auf dividendenbereinigte 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei zu früh für Begeisterungstürme, nachdem sich der Werbemarkt zuletzt nur leicht erholt habe, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie vor den Quartalsberichten der in Deutschland aktiven TV-Konzerne. Bei RTL hält der Experte nach dem Verkauf von Universum Film und der Einstellung des Fashion-Netzwerks StyleHaul eine Senkung der Umsatzziele für möglich./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2019 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-07-08/11:13

ISIN: LU0061462528