Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Schweizer Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte für das erste Halbjahr ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum präsentieren, das ein Überschreiten der Jahresziele signalisieren sollte, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe weiteres Aufwärtspotenzial beim Ausblick. Wegen einiger Ungewissheiten bei geplanten Starts von sogenannten Biosimilars in den USA könnte sich das Management damit aber noch zurückhalten./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-07-08/11:15

ISIN: CH0012032048