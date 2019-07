Original-Research: Mynaric AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Mynaric AG Unternehmen: Mynaric AG ISIN: DE000A0JCY11 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 95,47 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Geschäftsjahr 2018 mit einer deutlich höheren Gesamtleistung und der Umsetzung wichtiger strategischer Schritte abgeschlossen; Serienfertigung der Luftterminals im laufenden GJ geplant und hierdurch alleiniger Anbieter eines Systemangebots im Luftbereich; Wachstumsmarkt laserbasierte Kommunikationsnetze bietet enormes Wachstumspotenzial und nimmt erste konkrete Formen an; Kursziel: 95,47 EUR; Rating: KAUFEN Mynaric hat sich auf die Entwicklung und die Produktion von laserbasierten Produkten für den Einsatz in lasergestützten Kommunikationsnetzwerken im Luft- und Weltraumbereich spezialisiert. Der hierbei adressierte Markt ist noch recht jung, jedoch beginnt dieser Sektor langsam Fahrt aufzunehmen und zugleich bilden sich erste konkrete Formen heraus. Marktexperten rechnen für diesen Wachstumssektor mit einem langfristigen Marktpotenzial im MultiMilliarden -USD-Bereich. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 von Mynaric war insbesondere von der Weiterentwicklung des Luftterminals, der Entwicklung des Weltraumterminals sowie dem Beginn der Serienproduktion von Bodenstationen geprägt. Auf wirtschaftlicher Ebene konnte das Technologieunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr seine Gesamtleistung um 4,41 Mio. EUR auf 7,38 Mio. EUR (VJ: 2,97 Mio. EUR) mehr als verdoppeln. Aufgrund der noch relativ niedrigen Gesamtleistung und den hohen Investitionen in die Weiterentwicklung des Leistungsangebots sowie den Ausbau des Unternehmens, wurde ein negatives EBITDA und Nettoergebnis in Höhe von -6,25 Mio. EUR bzw. -6,66 Mio. EUR erzielt. Mynaric hat sich in der Vergangenheit sehr stark auf die Entwicklung von laserbasierten Kommunikationslösungen konzentriert und hierbei bereits erste marktreife Produkte (Bodenstation) entwickelt. Diese wurden auch in die Serienfertigung überführt. Nun sollen Schrittweise weitere Kommunikationsprodukte in die Serienproduktion übergehen, wie bspw. das Luftterminal. Dieses befindet sich gerade in der Weiterentwicklung und soll im zweiten Halbjahr 2019 in Serie gefertigt werden. Vor diesem Hintergrund befindet sich Mynaric gerade in der Übergangsphase von einem technologieorientierten Entwickler von Prototypen hin zu einem kundenorientierten Produktlieferanten, um den zukünftig erwarteten Bedarf an Laserkommunikationstechnik zur Umsetzung von umfangreichen Kommunikationsprojekten auch bedienen zu können. Laut Marktexperten stellt die Laserkommunikationstechnologie hierbei eine Schlüsseltechnologie dar, um die geplanten Großprojekte auch erfolgreich realisieren zu können. Um den neuen kundenorientierten Ansatz zu untermauern, hat Mynaric Anfang 2019 einen Managementwechsel durchgeführt. So ist Bulent Altan, der zuvor die Satellitenentwicklung von SpaceX leitete, und Hubertus von Janecek, der über umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von Hochtechnologieprodukten verfügt, in den Vorstand der Mynaric eingezogen. Zur Unterstützung der weiteren Wachstumsschritte hat Mynaric Anfang 2019 eine Barkapitalerhöhung im Volumen von 11,0 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) durchgeführt. Diese wurde von einem Hauptaktionär eines Mynaric-Kunden im Satellitengeschäftsbereich, welcher die Errichtung eines umfangreichen Satellitennetzwerks plant, gezeichnet. Im Oktober 2018 hat Mynaric bereits die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) bezüglich einer geplanten Satellitenkonstellation mit diesem potenziellen Großkunden bekannt gegeben. Dieses Satellitennetzwerk benötigt nach einer ersten Demomission voraussichtlich mehr als 1.000 Laserkommunikationsterminals. Mynaric hat in der Vergangenheit gute strukturelle Voraussetzungen sowie eine aussichtsreiche Marktposition geschaffen, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum im Bereich laserbasierte Kommunikationsnetze im Luftund Weltraumbereich signifikant profitieren zu können. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten wir für Mynaric eine Gesamtleistung von 14,79 Mio. EUR und ein EBITDA von -5,13 Mio. EUR. Durch die Überführung weiterer Produktgruppen in die Serienproduktion sollte im Folgejahr 2020 auf operativer Ebene die Gewinnschwelle erreicht werden können und hierbei die Gesamtleistung auf 42,99 Mio. EUR weiter anwachsen. Für die darauf folgenden Geschäftsperioden erwarten wir auf Basis einer dynamischen Gesamtleistungsentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten stark ansteigende Betriebsergebnisse (EBITDAs). Infolgedessen sollten langfristig deutlich zweistellige EBITDA-Margen erwirtschaftet werden können. Auf dieser Grundlage haben wir die Technologiegesellschaft mithilfe unseres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 95,47 EUR (zuvor: 108,50 EUR) ermittelt. Unsere Kurszielsenkung resultiert aus unseren nach unten korrigierten Gesamtleistungsprognosen, die ebenso zu einer Anpassung unserer bisherigen Ergebnisprognosen geführt haben. Daneben hat der eingesetzte 'Roll-Over-Effekt' (Kurszielbasis nun auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2020) einer stärkeren Kurszielsenkung entgegengewirkt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus ergibt sich weiterhin das Rating KAUFEN. Mynaric hat sich in der Vergangenheit insbesondere mit seinem weiterentwickelten Produktangebot, den eingegangenen Kooperationen, der unterzeichneten Absichtserklärung für eine Satellitenkonstellation sowie dem neubesetztem Management eine gute Ausgangsbasis erarbeitet, um von dem erwarten dynamischen Wachstum im Bereich laserbasierte Kommunikationsnetze signifikant profitieren zu können. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18419.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 08.07.19 (10:08 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.07.19 (10:45 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

