Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: "Nach langer, schwerer Krankheit hat sich eines der einst weltgrößten Finanzinstitute am Wochenende selbst zu Grabe getragen. Ruhe die Deutsche Bank in Frieden." Ok, das reicht dann auch mit der Polemik. Aber im Ernst, mit der drastischen Reduzierung im Investmentbanking verabschiedet sich die Deutsche Bank endgültig aus der Riege der weltweit führenden Banken. Man glaubt es kaum, aber im vergangenen Jahr war hier man immer noch die Nummer 8 der Welt. ...

