Der Goldpreis hat am Freitag einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der Grund: In den USA wurden mehr freie Stellen geschaffen als erwartet. Das deutet auf eine starke Wirtschaft hin und hat den Zinssenkungsfantasien einen Dämpfer versetzt - so zumindest die allgemeine Lesart. Tatsächlich zeigt ein Blick auf das Fedwatch Tool: Der Markt geht weiter von einem Zinsschritt nach unten im Juli aus.Mit andern Worten: Am Freitag wurde viel Wind um nichts. Oder sagen wir, fast nichts, gemacht. Die ...

