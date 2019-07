Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Wegen schwächerer Aussichten für die Produktion von Apple-Smartphones im zweiten Halbjahr senke er bei dem Chiphersteller die Schätzungen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine Hauptsorge liege auf der bereinigten operativen Marge (Ebit) nach dem Auslaufen von bestimmten Lieferungen an Apple im Jahr 2020, so der Experte. Er rechne dann nur mit einer Marge von 13 Prozent, während der Markt 17 Prozent schätze./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 05:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-07-08/11:21

ISIN: GB0059822006