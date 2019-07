Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca vor Zahlen von 6800 auf 6900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch im zweiten Quartal dürfte der Pharmakonzern ein starkes Umsatzwachstum aufzuweisen haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Produktstarts außerhalb den USA gewönnen an Zugkraft. Trotz eines wahrscheinlichen Gewinnrückgangs sollte die Prognose bestätigt werden./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-08/11:25

ISIN: GB0009895292