Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Für die Chipbranche rechne er - die Speicherchiphersteller ausgenommen - nur mit einer langsamen Erholung, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte das zweite Quartal den Tiefpunkt markieren, was die Umsatzentwicklung zum Vorjahreszeitraum betrifft. Aixtron sei einer seiner Top-Picks in der Branche./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 05:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-07-08/11:30

ISIN: DE000A0WMPJ6