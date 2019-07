Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando vor Zahlen für das zweite Quartal von 42,50 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die meisten Indikatoren wiesen auf ein ordentliches Quartal des Onlinehändlers mit einem starken Schlussspurt hin, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit starte man vielversprechend in das dritte Quartal, dessen Vergleichswerte aus dem Vorjahr sehr niedrig lägen./ag

