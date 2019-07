DETROIT, July 08, 2019aus zu bieten.



NoorLine funktioniert ähnlich wie eine Notruf- oder Hotline für psychische Gesundheit, außer dass die Seite statt Telefonleitungen direkte Nachrichten verwendet, um Freiwillige mit verzweifelten Personen zu verbinden und dadurch regionale Beschränkungen beseitigt. Nach dem Besuch der NoorLine-Website und der Einrichtung eines Kontos können Benutzer durch eine Liste muslimischer Zuhörer blättern und eine Wahl treffen, nach der Auswahl ihres Zuhörers können sie dann die Messaging-Funktion nutzen, um mit ihnen zu kommunizieren. Einzelpersonen können sich auch dafür entscheiden, Zuhörer zu sein, indem sie eine kostenlose 10-minütige Online-Schulung absolvieren.

Gründer Faisal Khan gründete NoorLine, nachdem ein Freund, den er aus Übersee kannte, einige Male erwähnt hatte, dass er jemanden zum Reden brauche, es keine lokalen Hotlines gäbe und die Hotlines in Europa und Nordamerika für ihn nicht erreichbar seien. "Das Beste an diesem Service ist, dass unsere Zuhörer, da sie direkte Nachrichten von ihren persönlichen Konten auf der NoorLine-Website erhalten, kulturell sensible emotionale Unterstützung für Muslime und Nicht-Muslime auf der ganzen Welt leisten können." Sagt Gründer Faisal Khan, der auch Gründer der professionellen Website für psychische Gesundheit www.therapyline.org ist.

Die weltweiten Ereignisse haben im Laufe der Jahre zu Depressionen und Ängsten bei Muslimen und Nicht-Muslimen geführt. NoorLine möchte nicht nur einen Ort bieten, an dem sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime anonym und sicher emotionale Unterstützung für Probleme wie Stress, Angst, Depressionen, Sucht und mehr erhalten können, sondern auch, an dem Nicht-Muslime vielleicht die Chance haben können, einen Muslim zu treffen und vielleicht einen Dialog zu eröffnen, wenn sie wollen. "In einer Zeit, in der die weltweite Angst sowohl für Muslime als auch für Nicht-Muslime so hoch wie noch nie ist, kann eine Plattform wie diese vielen Menschen wirklich helfen und hoffentlich sogar anfangen, Brücken zwischen den Gemeinschaften zu bauen." Das hofft Herr Khan. Jeder, der daran interessiert ist, kostenlose anonyme Hilfe zu erhalten oder sich als Zuhörer anzumelden, kann die Website www.noorline.org besuchen.