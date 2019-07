(shareribs.com) Chicago 08.07.2019 - Sojabohnen und Mais zeigen sich im elektronischen Handel wieder fester. Am Freitag zeigten sich die Notierungen unter Druck, belastet von der Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrageentwicklung. Dezember-Mais gewinnt aktuell 4,0 Cents auf 4,4625 USD/Scheffel hinzu. Bereits am Freitag ging es für Mais nach oben. In zunehmendem Maße wird die Angebotslage kritisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...