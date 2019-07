Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown nach Ankündigung weiterer Übernahmen von 8,30 auf 8,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Immobiliengesellschaft an und berücksichtigt dabei auch die zusätzlichen Investitionen in die Expansion. Aus seiner Sicht sind die Sorgen des Marktes wegen einer Ausweitung des Geschäfts außerhalb der Kern-Regionen überzogen. Der Experte sieht signifikantes Potenzial für weiteres organisches Wachstum, zudem erlaube die Kapitalstruktur dem Konzern zusätzliche Flexibilität./tav/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-08/11:53

ISIN: LU1673108939