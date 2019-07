Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen von 92 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 2 Prozent im zweiten Quartal, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein starker Verkauf des Neurodermitis-Medikaments Dupixent sollte geholfen haben, das Geschäft in China habe aber gebremst. Insgesamt geht der Experte von einem leichten Rückgang des Gewinns je Aktie aus./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-07-08/11:56

ISIN: FR0000120578