Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG, kurz MOREH, emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro (ISIN DE000A2YNRD5). Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 6,0 Prozent bei halbjährlicher Zahlung und eine Laufzeit von 5 Jahren. Vom 8. Juli bis zum 19. Juli können Anleger die Anleihe an der Börse München zeichnen. Während bei Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1) oder Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6) der Mietendeckel in Berlin derzeit für Verunsicherung sorgt, freut sich MOREH als Spezialist für Gewerbeimmobilien über hohe Mietrenditen. Im Interview spricht der Geschäftsführer Patrick Müller über das Unternehmen, die Muttergesellschaft Munitor und die Emissionsdetails.

Den vollständigen Artikel lesen ...