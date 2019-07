Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--DHL-Freight-Kunden werden in der Hochsaison von September bis Dezember einen Aufschlag für Straßentransporte in Europa zahlen müssen. Wie die Deutsche Post am Montag mitteilte, wird DHL Freight einen Aufschlag auf Voll- (FTL) und Teil-Lkw-Ladungen (PTL) sowie Less-than-Truck (LTL) Sendungen erheben, der im Schnitt 4 Prozent betrage.

Auf diese Weise wolle DHL Freight weiterhin höchste Servicequalität sicherstellen, auch wenn die verfügbare Nachfrage die Kapazitäten weiterhin übersteige und sich für DHL so auch beim Einkauf von Transportkapazität die Preise erhöhten, so ein Sprecher. Unter anderem aufgrund akuten Fahrermangels erwartet das Logistikunternehmen in der Hochsaison 2019 "vergleichbare Kapazitätsengpässe" wie 2018.

Nach Auskunft eines Unternehmenssprechers erhob DHL Freight auch im vergangenen Jahr einen Aufschlag in der Hochsaison. Da dieser aber individuell mit den Kunden verhandelt wurde, sei es nicht möglich, eine Zahl für 2018 anzugeben.

Als Antwort auf die zunehmenden Kapazitätsengpässe im Landtransport hat DHL Freight eine Fahrerinitiative gestartet. Aktuell laufe ein Pilotprojekt an fünf Standorten in Deutschland. Darüber seien bereits mehr als 50 Lkw-Fahrer eingestellt und 30 Lkw erworben worden. Wenn sich das Konzept als erfolgreich erweise, werde DHL Freight bis zu 500 neue Lkw-Fahrer in Europa einstellen.

July 08, 2019

