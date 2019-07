Der Paukenschlag zum Wochenausklang blieb es. Der S&P 500 konnte am vergangenen Freitag (05.07.) zwar die 3.000er Marke streifen, doch ein Wochenschluss oberhalb dieser unter psychologischen Aspekten eminent wichtigen Chartmarke gelang ihm nicht. Dass dem Index am Ende die Kraft hierzu fehlte, sollte mit Blick auf die zurückliegende Bewegung nicht überraschen. Doch in der neuen Handelswoche muss es für den Index darum gehen, das Niveau zu bestätigen ...

