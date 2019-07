Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Angesichts des weiter schwachen Automarkts in Deutschland und China dürfte es für die Zulieferer schwer werden, ihre Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Konkret könnte die Prognose in der Autosparte von Schaeffler noch von 6 - 7 Prozent auf 5,5 bis 6 Prozent gekappt werden. Das Margen-Ziel sollte aber weiterhin erreichbar sein./kro/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-07-08/12:06

ISIN: DE000SHA0159