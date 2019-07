London (www.anleihencheck.de) - Emerging-Markets-Anleihen legten im ersten Halbjahr 2019 einen starken Start hin, so die Experten von Legal & General Investment Management.Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen hätten in diesem Zeitraum gut performt, aber eine noch bessere Entwicklung habe sich bei Staats- und Unternehmensanleihen in Hartwährungen gezeigt - insbesondere bei in US-Dollar emittierten Anleihen - deren Erträge gegenüber den Lokalwährungen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich besser abgeschnitten hätten. Viele Investoren würden sich fragen, ob diese Entwicklung Bestand haben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...