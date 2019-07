Zürich (www.fondscheck.de) - Im vergangenen Jahr sind die Bewertungen von Private-Equity-Anlagen von einer bereits hohen Basis aus weiter angestiegen, trotz einer leichten Abschwächung im letzten Quartal, so Philipp Müller, Head of Investment Solutions bei BlueOrchard.Dies sei vor allem auf den zunehmenden Wettbewerb für Transaktionen durch Private-Equity-Manager und strategische Käufer zurückzuführen, die in Zeiten niedriger Zinsen auf der Suche nach Renditen und Wachstum seien. Selbst während eskalierender Handelskonflikte würden Schwellenländer ein starkes Wachstum zeigen. Der Binnenkonsum in Emerging Markets habe sich in den letzten Jahren beschleunigt und stelle in Kombination mit demografischen Trends und einem stärkeren Wachstum in unterversorgten Gebieten einen wichtigen Treiber für ökonomischen und sozialen Fortschritt in diesen Regionen dar. ...

