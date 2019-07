Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Zum ersten Mal seit fast sechs Jahren ist der Goldpreis am Freitag wieder über 1.400 US-Dollar gestiegen, so die Experten von sentix Asset Management.Nach Ansicht von Manfred Hübner von sentix hätten sich damit die Risiken für einen kurzfristigen Rückschlag erhöht: "Die Stimmungswerte von Gold und auch von Silber haben extrem bullishe Werte erreicht", erkläre der Geschäftsführer Research und Strategie von sentix Asset Management, einer auf die Analyse von Anlegerverhalten spezialisierten Investmentgesellschaft. Die Stimmung bei Gold liege bei +51%, die für Silber bei +49%, so das aktuelle Ergebnis der wöchentlich durchgeführten Investorenumfrage. "Bei Gold handelt es sich um die optimistischste Stimmung seit September 2012", berichte Hübner. Ende April habe die Stimmung noch im negativen Bereich gelegen. ...

