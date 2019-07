Skoda nimmt in Norwegen bereits Registrierungen für seine ersten beiden Elektromodelle entgegen. Konkret geht es um den Citigo e iV und den Vision iV, Skodas erstes E-Modell auf MEB-Basis. Wer bei der späteren Bestellung priorisiert behandelt werden will, muss 5.000 Kronen (knapp 520 Euro) anzahlen. Die Anzahlung wird mit der Bestellung verrechnet oder auch in voller Höhe zurückerstattet, wenn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...