Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. In der europäischen Automobilindustrie drohten weitere Gewinnwarnungen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die bevorstehende Quartalsberichtssaison des Sektors. Allerdings habe sich der Markt bereits weitgehend vorsichtig positioniert. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger selektiv vorgehen und in die aussichtsreichen Werte von Volkswagen, Hella, Michelin sowie Valeo investieren, empfahl er./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-08/12:12

ISIN: DE0007664039