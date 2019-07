Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 103 auf 102 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Umsatzsteigerung von 8 Prozent im zweiten Quartal und einem Anstieg des operativen Ergebnisses für das erste Halbjahr von 7 Prozent. Das Wachstum im Autobahngeschäft könnte angesichts hoher Vergleichswerte etwas mau aussehen, so die Expertin. Im Baubereich dürften sich höhere Kosten niedergeschlagen haben. Auf dem Ausblick für dieses Segment liege der Fokus./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 17:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-07-08/12:14

ISIN: FR0000125486