Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 dänische Kronen belassen. Für das laufende Jahr dürfte der Insulinhersteller seine Umsatzprognose am unteren Ende der Spanne noch straffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Statt zwei bis fünf Prozent könnten es somit drei bis fünf Prozent werden. Unter anderem dürften die Umsätze von günstigen Wechselkurseffekten profitieren./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-08/12:15

ISIN: DK0060534915