Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 78,00 auf 75,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Handelsbedingungen seien auch im zweiten Quartal hart geblieben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das zweite Halbjahr sei der Modekonzern unter anderem auf eine Schwäche bei der Konkurrenz sowie auf ein Umsatzwachstum angewiesen, was Investoren bislang nicht wirklich überzeuge./kro/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2019 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-07-08/12:23

ISIN: DE000A1PHFF7