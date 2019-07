Wien (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Dynamik hat sich in Deutschland seit dem Jahr 2018 spürbar abgekühlt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in einer aktuellen Ausgabe von "Strategie Globale Märkte". Dies sei angesichts der Konjunkturüberhitzung zwischen Ende 2016 und Mitte 2018 aber sogar als positiv anzusehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...