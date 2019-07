Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt sei zu pessimistisch was die Profitabilitätserwartungen an den Essenslieferanten betreffe, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem biete auch die rasche Branchenkonsolidierung Chancen./ag/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2019 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

