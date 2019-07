Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125,00 Euro belassen. Die guten Zahlen des Wettbewerbers Oracle hätten zuletzt positiv überrascht, besonders was Lizenzen für Datenbanken angehe, und auf eine bessere Einkaufslaune bei den Unternehmen hingewiesen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem guten Jahresstart von SAP erwarte er auch für das zweite Quartal eine solide Entwicklung. Der Fokus dürfte dieses Mal nun auf dem Umsatzwachstum sowie auf der Margenentwicklung liegen./kro/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 07:19 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 07:19 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-07-08/12:35

ISIN: DE0007164600