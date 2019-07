Das Analysehaus RBC hat das Ziel für Reckitt Benckiser auf 5300 Pence belassen. Die Zeit für den Kauf der Aktie wird noch kommen, wie Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Noch sei sie aber nicht da. Mit der Ernennung des neuen Chefs sowie der Neukalibrierung des langfristigen Führungsplans sehe er einen Mechanismus, mit dem der Konsumgüterkonzern ein nachhaltiges Wachstumsmodell wieder für sich entdecken könnte. Kurzfristig werde das aber Kosten nach sich ziehen, die noch nicht im aktuellen Aktienkurs eingepreist sind./kro/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2019 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:15/ ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-07-08/12:45

ISIN: GB00B24CGK77