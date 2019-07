Deutsche Rohstoff AG: Bedeutender Ölfund im Oberrheintal DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Bedeutender Ölfund im Oberrheintal 08.07.2019 / 12:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Rohstoff AG: Bedeutender Ölfund im Oberrheintal Mannheim. Die Rhein Petroleum GmbH hat im Rahmen ihrer kürzlich niedergebrachten Bohrung Steig-1 einen signifikanten Ölfund gemacht, wie der Mehrheitsgesellschafter Tulip Oil in einer heute veröffentlichten Pressemeldung berichtet. Rhein Petroleum hatte die Bohrung in den vergangenen Monaten in der Nähe des badischen Ortes Weingarten niedergebracht und testet sie derzeit. Größe und Wert des Vorkommens werden in den kommenden Monaten genauer bestimmt werden. Die Planung für die Erschließung dieses Ölfeldes hat bereits begonnen. Gesellschafter der Rhein Petroleum sind die niederländische Tulip Oil Holding B.V., Den Haag, mit einem Anteil in Höhe von 90% und die Deutsche Rohstoff AG, die 10% an der Gesellschaft hält. Mannheim, 8. Juli 2019 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag Tel. +49 621 490817 0 info@rohstoff.de 08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 837717 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837717 08.07.2019 ISIN DE000A0XYG76 DE000A1R07G4 AXC0106 2019-07-08/12:52